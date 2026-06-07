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رئيس إيران يدعو إلى الحوار والتسامح وقبول الاختلافات

كتب : مصطفى الشاعر

10:39 ص 07/06/2026

مسعود بزشكيان

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دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى تعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن داخل المجتمع، مؤكدا أن الحاجة إلى هذه المبادئ أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى في ظل التحديات الراهنة.

رسالة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام موسى الكاظم


وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام موسى الكاظم، استشهد بزشكيان بقول: "من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة"، معتبرا أن هذه المناسبة تُمثّل تذكيرا بقيم الصبر والتحمل التي جسدها الإمام موسى الكاظم.

وأضاف رئيس إيران، أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم من خلال الغضب أو العدوانية أو إثارة الانقسامات، مشددا على أهمية التمسك بقيم التفاهم والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.

تأكيد على التضامن والتعاون


أكد مسعود بزشكيان، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز ثقافة التسامح والحوار وقبول الاختلافات، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن والتعاون، معتبرا أن هذه المبادئ تُمثّل ضرورة أساسية لمواجهة التحديات وبناء مجتمع أكثر تماسكا.

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