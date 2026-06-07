أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بصورة طبيعية، نافياً وجود أي توقف في عملياتها التشغيلية، موضحًا أن أوضاع المحطة مستقرة وأنها تواصل أداء مهامها دون أي تأثير على نشاطها أو إنتاجها.

إشادة بأداء المحطة النووية

وأوضح إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن محطة بوشهر تُعد من بين أفضل المحطات النووية على مستوى العالم، لافتاً إلى أنها حصلت على تقييم كامل بلغ 100 نقطة، وهو ما وضعها ضمن قائمة أفضل عشر محطات نووية عالمياً وفق ما ذكره.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء السبت، بسماع دوي انفجار في محيط جزيرة خرج الواقعة بالخليج العربي، والتي تُعد أحد أبرز المراكز النفطية في إيران، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الحادثة ومصدرها.

توضيح رسمي لطبيعة الانفجار في خرج

من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الأصوات التي سُمعت بالقرب من الجزيرة تعود إلى عملية تفجير ذخائر، مؤكدة أن الحادث لا يرتبط بأي تطورات أخرى، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن طبيعة الانفجار الذي وقع في المنطقة مساء السبت.