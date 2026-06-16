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الرئيس الإيراني: لا توجد قوة قادرة على إلحاق الضرر بإيران

كتب : وكالات

06:45 م 16/06/2026 تعديل في 07:02 م

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا توجد قوة قادرة على إلحاق الضرر بإيران.

وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء: "طالما بقينا متحدين، فلن تستطيع أي قوة إلحاق الضرر بالبلاد".

وأشار إلى أن "العدو ظن أنه في حال شن أي عمل عسكري ضد إيران، فإن الشعب الإيراني سيقف ضد النظام، لكن الشعب الإيراني دافع عن الثورة والنظام ووطنه ببسالة لا مثيل لها".

وأشاد بزشكيان ببسالة الشعب الإيراني، قائلا:"هذا الشعب يستحق أسمى درجات التقدير، وعلى المسؤولين خدمته بأمانة وإخلاص".

وأكد الرئيس الإيراني، أن النظام الإيراني وصل لخطوة مهمة لوقف الحرب وبدء المفاوضات، لكن لم نصل بعد لاتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن إيران جاهزة لأي سيناريو.

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