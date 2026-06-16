نائب ترامب: البرنامج النووي الإيراني دُمّر بالكامل

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره بالكامل، مشددا على أن طهران لم تعد تمتلك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم.

وقال فانس إن الولايات المتحدة منفتحة على بناء علاقة أفضل مع إيران إذا قررت تغيير نهجها في التعامل مع واشنطن، معتبرا أن مستقبل العلاقات بين البلدين مرتبط بسلوك طهران خلال المرحلة المقبلة.

القدرات العسكرية والاقتصاد الإيراني

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن إيران تفتقر حاليا إلى الموارد الضرورية لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية التي تعرضت للتدمير، مشيرا إلى أن العقوبات والإجراءات الأمريكية لعبت دورا رئيسيا في إضعاف هذه القدرات.

وأوضح أن الاقتصاد الإيراني يمر بظروف صعبة، مؤكدا أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران أسهمت في تقويض إمكاناتها العسكرية.

وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة حققت أهدافها، سواء قررت إيران تغيير سلوكها أو الالتزام بالاتفاق، مؤكدا أن النتائج التي سعت إليها واشنطن تحققت بالفعل وفق تقييم الإدارة الأمريكية.