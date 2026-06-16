تواجه التفاهمات الدبلوماسية الأخيرة بين إيران وأمريكا عقبة كبرى قد تطيح بفرص الاستقرار، حيث اشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان لتمرير الاتفاق المبدئي الرامي لإنهاء حالة التوتر مع أمريكا.

شروط طهران وتفاصيل اتفاق إيران وأمريكا الغامض

ولم يخرج الاتفاق المبرم بين إيراني وأمريكا إلى العلن حتى الآن بشكل رسمي، وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تعد طرفا مباشرا في هذه التفاهمات، فإنها تظل جزءا لا يتجزأ من مشهد الصراع الإقليمي؛ إذ شاركت الولايات المتحدة في توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران في 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تخوض إسرائيل مواجهات عسكرية ضد جماعة حزب الله في لبنان، ما مكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته على مساحات شاسعة داخل الأراضي اللبنانية.

وحدد عراقجي موقف بلاده بوضوح حيال شروط التهدئة قائلا: "بدون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال هذه الحرب، فإن الحرب لم تنته بشكل كامل".

مخاوف تجدد حرب إيران وأمريكا بسبب لبنان

وفي المقابل، أفاد مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس"، أن بنود المسودة الحالية لا تنص مطلقا على إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان، وهو ما يتقاطع مع الموقف الرسمي المعلن في تل أبيب؛ إذ أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الاثنين أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها وتواجدها في لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك.