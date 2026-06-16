خصصت نقابة الأطباء رقمًا لتلقي شكاوى المرضى وذويهم بشأن أي تجاوزات أو ممارسات غير مقبولة قد تصدر عن الأطباء، وذلك على خلفية الجدل المثار حول الوقائع المنسوبة لبعض الأطباء بمستشفى الشاطبي في الإسكندرية.

وأعلنت النقابة تخصيص رقم الهاتف 01095111247 لتلقي الشكاوى والبلاغات، في إطار تسهيل قنوات التواصل وسرعة فحص الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة ولوائح العمل النقابي.

وأثارت تدوينة لطبيبة مصرية جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن مخالفات مهنية وإنسانية وصفتها بـ"الصادمة" داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما جرى والتحقق من صحة الاتهامات المتداولة.

ودعت النقابة العاملين بالقطاع الطبي والمرضى وذويهم إلى التقدم بشكاوى رسمية في حال التعرض لأي تجاوزات، مؤكدة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بمنتهى الجدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بصورة عاجلة بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة.