كشفت وزارة الخارجية السويسرية، تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يوم الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه ستكون في في منتجع بورجنتشتوك بوسط سويسرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة الأنباء الأسترالية (ATS)، إن الموقع تم اقتراحه من قبل الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكذلك من قبل الأطراف المعنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأسترالية، يقع منتجع منتجع بيرجنستوك على مرتفعات مطلة على بحيرة لوسيرن، ويُعد من أبرز المنتجعات الفاخرة ومراكز المؤتمرات في سويسرا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران وأمريكا ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.

وأوضح عراقجي في تصريحات نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستدخل حيز التنفيذ رسمياً في اليوم نفسه.