أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن قادة مجموعة السبع عقدوا اجتماعا مع انطلاق القمة المنعقدة رسميا في مدينة إيفيان الفرنسية.

NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.



President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026



وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن اتفاق السلام الإيراني الأمريكي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكّل محورا رئيسيا للمناقشات حتى الآن، فيما يتناول قادة العالم أيضاً الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

ونشرت فوكس نيوز مقطع فيديو للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.