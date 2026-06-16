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القادة المشاركون في قمة مجموعة السبع بفرنسا يلتقطون صورة جماعية.. فيديو

كتب : وكالات

06:13 م 16/06/2026 تعديل في 06:15 م

قادة دول مجموعة السبع يلتقطون صورة جماعية

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أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن قادة مجموعة السبع عقدوا اجتماعا مع انطلاق القمة المنعقدة رسميا في مدينة إيفيان الفرنسية.


وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن اتفاق السلام الإيراني الأمريكي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكّل محورا رئيسيا للمناقشات حتى الآن، فيما يتناول قادة العالم أيضاً الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

ونشرت فوكس نيوز مقطع فيديو للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

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مجموعة السبع قمة السبع السيسي مدينة إيفيان الفرنسية دونالد ترامب

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