أكد الأمين العام لحزب الله أن إيران لعبت دورا أساسيا في إلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف أن طهران أسهمت في الوصول إلى وقف العمليات العسكرية، معتبرا أن دورها كان مؤثرا في هذا المسار الذي شمل جميع الجبهات المرتبطة بالمواجهة.

دعم للبنان والمقاومة

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن إيران قدمت للمقاومة وحزب الله والشعب اللبناني مختلف أشكال الدعم خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذا الدعم قُدم من دون أن تطلب طهران أي مقابل أو مكاسب سياسية أو مادية، مؤكدا أن المساندة الإيرانية شملت جوانب متعددة دعما للبنان والمقاومة والشعب اللبناني.