إعلان

حزب الله: إيران فرضت وقف العمليات الإسرائيلية وقدّمت للبنان الدعم بلا مقابل

كتب : وكالات

03:57 م 16/06/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الأمين العام لحزب الله أن إيران لعبت دورا أساسيا في إلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف أن طهران أسهمت في الوصول إلى وقف العمليات العسكرية، معتبرا أن دورها كان مؤثرا في هذا المسار الذي شمل جميع الجبهات المرتبطة بالمواجهة.

دعم للبنان والمقاومة

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن إيران قدمت للمقاومة وحزب الله والشعب اللبناني مختلف أشكال الدعم خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذا الدعم قُدم من دون أن تطلب طهران أي مقابل أو مكاسب سياسية أو مادية، مؤكدا أن المساندة الإيرانية شملت جوانب متعددة دعما للبنان والمقاومة والشعب اللبناني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله لبنان إسرائيل إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لمستشفى الشاطبي
بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
كأس العالم 2026

بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا
شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
كأس العالم 2026

شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر
وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أخبار مصر

وزير النقل يرد على انتقادات النواب: "نقترض للنمو لا للاستهلاك"
أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي