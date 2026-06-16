أصبح علاء السعيد، المدير الفني لفريق تحت 18 عامًا بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، على رادار منتخب مصر للناشئين، بعد نهاية الموسم مع فريقه.

وأنهى علاء السعيد الموسم مع فريق تحت 18 عامًا بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، بالموسم الثاني في الدوري، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة 4 مواجهات فقط.

وسجل فريق تحت 18 عاما بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، 55 هدفا تحت قيادة علاء السعيد، بينما استقبل 24 هدفا.

مدرب كليرمونت سان جاك الفرنسي على رادار منتخب مصر للناشئين

قال علاء السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل معي لتدريب أحد فرق الناشئين".

وأضاف: "هم يسعون الآن على تطوير الناشئين، لاستفادة المنتخب الأول أكثر واحتراف لاعبين أكثر إلى أوروبا، لكن من المنتظر أن نناقش الأمر بعد عودتي لمصر".

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