أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، أن نتيجة التعادل أمام منتخب مصر كانت عادلة، رغم اعترافه بأن فريقه أضاع فرصة حسم المباراة لصالحه.

وانتهت مواجهة مصر وبلجيكا، التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

تصريحات كورتوا

وقال كورتوا في تصريحات إعلامية إن المنتخب البلجيكي لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال الشوط الأول، مؤكدا أن الأداء شهد تحسنا واضحا بعد الشوط الأول، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب المصري من خلق عدة فرص تهديفية.

وأضاف أن بلجيكا افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى، مشيرا إلى أن الفريق كان بحاجة إلى سرعة أكبر ودقة أعلى في استغلال المساحات التي ظهرت خلف دفاعات المنتخب المصري.

وأكد حارس بلجيكا أن فريقه نجح في استعادة توازنه خلال الشوط الثاني، وهو ما انعكس على زيادة الخطورة الهجومية وصناعة المزيد من الفرص.

وأشار كورتوا إلى أن منتخب بلاده كان قريبا من تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة، لكنه شدد على أن الخروج بنقطة التعادل يظل أمرا إيجابيا، معتبرا أن النتيجة النهائية كانت منصفة للفريقين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن منافسات كأس العالم لا تعترف بسهولة المباريات، موضحا أن جميع المنتخبات تواجه تحديات كبيرة، مستشهدا بمباراة إسبانيا أمام كاب فيردي كمثال على ذلك.