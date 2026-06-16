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السنغال وفرنسا.. ذكرى افتتاح مونديال 2002 تطارد الديوك

كتب : هند عواد

07:57 م 16/06/2026 تعديل في 08:05 م
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تبدأ فرنسا مشوارها في كأس العالم 2026، في العاشرة مساء اليوم، عندما تواجه السنغال، ضمن المجموعة التاسعة.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني خلف الأرجنتين في نهائي مونديال قطر قبل أربع سنوات، بعد أن توج باللقب في روسيا عام 2018.

وفي حالة وصول منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال 2026، سيصبح المنتخب الثالث الذي يصل إلى 3 نهائيات متتالية، بعد ألمانيا الغربية (1982-1990) والبرازيل (1994-2002).

صدمة من السنغال لفرنسا قبل 24 عاما

قبل 24 عاما وبالتحديد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002، حقق منتخب السنغال مفاجأة بالفوز على فرنسا 1-0، وكانت تلك أول مشاركة للسنغال في المونديال.

دخل منتخب فرنسا وقتها البطولة بفريق مليء بالنجوم وبصفته حامل اللقب، لكنه تعرض لصدمة بالهزيمة من السنغال، فسجل بابا بوبا ديوب هدف الفوز، بينما كان المدرب الحالي ثياو لاعبا في الفريق.

لكن حاليا، السنغال تشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد عام 2002 (ربع النهائي)، وعام 2018 (دور المجموعات)، وعام 2022 (دور الـ16).

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