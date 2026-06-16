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نائب ترامب: استثمارات إيران ستكون في الغالب من دول الخليج

كتب : وكالات

05:38 م 16/06/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع برنامج "Fox and Friends" على قناة "فوكس نيوز" صباح اليوم، إن الاستثمارات الوحيدة التي قد تحصل عليها إيران من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستكون في الغالب من دول الخليج.
وأضاف فانس: "أولًا، لا يذهب أي سنت من الأموال الأمريكية إلى إيران، لا 300 مليار دولار، ولا 24 مليار دولار، ولا أي من الأرقام التي يتم تداولها".
وأشار نائب الرئيس إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي يمكن أن تساعد إيران على الاستفادة اقتصاديًا.
كما قال إن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بالكامل، وإن البلاد “تغيرت تمامًا” بسبب الحرب.

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