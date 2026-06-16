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"النواب" يوافق على قرض تمويل إنشاء الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائى

كتب : نشأت حمدي

06:37 م 16/06/2026

القطار الكهربائي الخفيف

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والمبرمة مع مجموعة بنوك أوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".


البرلمان يوافق على قرض تمويل الخطين الثاني والثالث لشبكة القطار الكهربائي

واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، التي تستهدف تطوير منظومة النقل الحديثة في مصر، وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل متطورة وآمنة ومستدامة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد النائب أن المشروع يمثل محورا تنمويا مهما، مشيرًا إلى أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث من المشروع يأتي بفائدة ميسرة وشروط مناسبة.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة انتهت، بعد دراسة الاتفاقية ومناقشة أهدافها وآثارها الاقتصادية والتنموية، إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

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مجلس النواب القطار الكهربائي مشروعات النقل

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