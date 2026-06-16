نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في كشف هوية الشاب الذي تركه مجهولون جثة هامدة داخل مستشفى الزهراء التخصصي وفروا هاربين؛ وتبين أن الجثمان لشاب يدعى "زياد أحمد عبد المنعم" (27 عاماً)، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة حي الجون بمدينة الفيوم.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تحت إشراف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، جهودها لفك طلاسم الحادث، حيث تلاحق مأموريات أمنية الأشخاص الذين نقلوا المتوفى إلى المستشفى قبل أن يلوذوا بالفرار فور تأكدهم من وفاته.

مفاجأة في الطوارئ

وكان العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، تلقى إخطاراً من مستشفى الزهراء التخصصي يفيد بوصول الشاب "زياد أحمد" في حالة إعياء شديدة، لكنه فارق الحياة قبل تقديم الإسعافات الأولية له.

وأفاد الطاقم الطبي وشهود العيان، بأن 3 أشخاص كانوا يرافقون الضحية، وسرعان ما اختفوا عن الأنظار بمجرد إعلان وفاته، مستخدمين سيارة ملاكي حمراء اللون، مما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

تفريغ الكاميرات وتحقيقات النيابة

وانتقل الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية، إلى المستشفى لمعاينة الجثة وسماع أقوال الشهود.

ووجّه اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن، النقيب محمود غيث رحيل، معاون مباحث قسم ثان الفيوم، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المستشفى والشوارع المؤدية إليها لتحديد هوية المرافقين وتتبع خط سير السيارة، فضلاً عن فحص سجلات اتصالات المتوفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما قررت نيابة بندر الفيوم استدعاء مفتش الصحة لمناظرة الجثة، وتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت ناتجة عن شبهة جنائية (آثار عنف) أم جرعة مخدرات زائدة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات .