تقييم استخباراتي أمريكي: إيران باتت قادرة على إغلاق مضيق هرمز متى تشاء

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت مؤخرًا إلى أن إيران أصبحت قادرة على إغلاق مضيق هرمز فعليًا متى أرادت، ما يمنحها أداة ضغط جديدة ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب الأخيرة.

ووفقًا للتقييمات الاستخباراتية، أثبتت إيران خلال النزاع الأخير قدرتها على تعطيل حركة الملاحة عبر المضيق، وهو ما يشير إلى إمكانية تكرار ذلك مستقبلًا، بغض النظر عن الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه رسميًا يوم الجمعة لإعادة فتح الممر المائي تمهيدًا لمحادثات نووية.

وقال أحد المصادر المطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأمريكية لشبكة سي إن إن: "لقد منحنا إيران فعليًا سيطرة على المضيق، وهو سلاح أقوى من أي سلاح نووي".

وأضاف مصدر آخر، أن إيران استخلصت أيضًا دروسًا من قدرتها على استهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية خلال الحرب، ما عزز من أوراق الضغط التي تمتلكها في المنطقة.

استخدام المضيق كورقة ضغط

وبحسب المصادر التي تحدثت للشبكة الأمريكية، تعتقد طهران أنها قادرة على مواصلة استخدام المضيق كورقة ضغط استراتيجية لأنها ما تزال تحتفظ بجزء كبير من ترسانتها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق، إضافة إلى مئات الزوارق السريعة الصغيرة القادرة على مضايقة السفن التجارية أو زرع الألغام البحرية.

كما أشارت التقارير، إلى أن إيران أعادت بناء جزء من قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الولايات المتحدة، وبدأت بالفعل إنتاج دفعات جديدة من الطائرات المسيّرة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن هذه التقييمات.

ترامب يشارك في مجموعة السبع

ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث تتصدر المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران جدول أعمال القادة المشاركين.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لشبكة سي إن إن الأمريكية، وُصفت المناقشات المتعلقة بالاتفاق بأنها كانت "صريحة ومباشرة".

وفي الوقت نفسه، تعهّد ترامب بنشر النص الكامل للاتفاق مع إيران خلال "اليومين المقبلين"، بل وأشار مازحًا إلى إمكانية تلاوته بالكامل أمام وسائل الإعلام.

المرحلة المقبلة من المفاوضات

خلال اجتماع ثنائي مع أمير قطر، أكد ترامب أن المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران ستكون "أسهل" من الجولة الأولى التي أفضت إلى مذكرة التفاهم المعلنة مؤخرًا. كما عبّر عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه بحاجة إلى أن يكون "أكثر مسؤولية تجاه لبنان".

كما تعهّد ترامب بإحالة النص النهائي للاتفاق مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته، رغم أنه أقر بأن هذه الخطوة "لم تكن مطروحة في ذهنه في البداية".

اتفاق إنهاء الحرب

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ترى أن الحرب في لبنان "مرتبطة ومتشابكة" مع النزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يشمل لبنان أيضًا.

من جانبها، أوضحت قطر أن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية يناقشون مع طهران ملفات تشمل اتفاقات عدم الاعتداء، والجماعات المسلحة غير الحكومية، والبرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، تحدث عدد من المسؤولين عن صندوق محتمل بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى إعادة إعمار إيران، إلا أن الجهة التي ستمول هذا المبلغ الضخم وتوقيت توفيره لا يزالان غير واضحين. وكان ترامب قد نفى وجود مثل هذه الخطة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن القيود المفروضة على حركة الملاحة في الموانئ الواقعة على مضيق هرمز قد خُففت، مع السماح لعدد محدود من السفن بالمرور قبيل التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وفي ملف آخر، قال ترامب إنه سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم، داعيًا روسيا إلى الموافقة على اتفاق ينهي الحرب. وكان زيلينسكي قد أكد في وقت سابق أن جميع المشاركين في قمة السبع اتفقوا على دعم أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، وهو أحد أبرز أهداف زيارته إلى فرنسا.