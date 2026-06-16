أصدرت النقابة العامة للأطباء، توضيحًا جديدًا بشأن الوقائع المنسوبة لأطباء في مستشفى الشاطبي في الإسكندرية.

وأكدت النقابة في بيان، حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، وأن "كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي نسعى جميعا إلى ترسيخها وتعزيزها".

وفي هذا الصدد، تواصلت نقابة الأطباء مع نقابة أطباء الإسكندرية، التي تتابع عن كثب المستجدات المتعلقة بما أثير حول مستشفى الشاطبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتابع التحقيقات التي تجريها كلية الطب جامعة الإسكندرية للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة.

وشددت على أن "جميع الأطباء يؤدون قسم المهنة الذي يلزمهم بالحفاظ على خصوصية المرضى وبياناتهم واحترام كرامتهم الإنسانية، وأن أي مخالفة لهذه المبادئ والقيم المهنية والأخلاقية تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية والقانونية".

وأهابت النقابة بجميع العاملين في القطاع الطبي، وكذلك المرضى وذويهم، التقدم بشكوى إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية المختصة في حال التعرض لأي تجاوزات أو ممارسات غير مقبولة من أي طبيب.

وأكدت أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها بمنتهى الجدية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بصورة عاجلة، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة ومحاسبة أي مخالف وفقا للقانون والضوابط المهنية المعمول بها.

ونوهت نقابة الأطباء إلى تلقيها الشكاوى عبر رقم الهاتف 01095111247، في إطار حرصها على تسهيل قنوات التواصل وضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقواعد المنظمة ولوائح العمل النقابي.

وكانت تدوينة لطبيبة قد أثارت جدلًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا، بعدما تحدثت عن مخالفات مهنية وإنسانية وصفتها بـ"الصادمة" داخل المستشفى، ما دفع كثيرين للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الاتهامات المتداولة.