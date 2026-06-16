قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إنجاز الاتفاق المزمع توقيعه يوم الجمعة في سويسرا والعودة إلى العمل، مؤكداً أن العلاقة الجديدة باتت "طبيعية" وأن الأمور ستتقدم بسرعة.

وأضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً دون رسوم حتى بعد انتهاء فترة الستين يوماً، وأن المضيق سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن نص الاتفاق مع إيران سيُنشر خلال جلسة رسمية، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن الاتفاق، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستُعرض عبر وسائل الإعلام خلال يومين.

وأكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "تتبلور بشكل جيد جداً"، مشدداً على أن الاتفاق يركز على هدف واحد يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق، كما أشار إلى أنه سيرسل الاتفاق إلى الكونجرس لمراجعته.

