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ترامب: سأحيل اتفاق إيران إلى الكونجرس لمراجعته والمصادقة عليه

كتب : وكالات

04:30 م 16/06/2026

دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيحيل الاتفاق المرتقب مع إيران إلى الكونجرس الأمريكي لمراجعته والمصادقة عليه، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتم في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة داخل الولايات المتحدة.

تصريحات ترامب على هامش قمة السبع

وخلال تصريحات صحافية أدلى بها على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، قال ترامب: "نعم، سأفعل لم أفكر قط في إرسالها، ولم يخطر ببالي ذلك أبداً، لكنني سأفعل وسأرسلها إلى الكونجرس"، في إشارة إلى الاتفاق الجاري العمل على استكماله مع إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تتعامل مع الملف النووي الإيراني تحت ضغط الوقت، قائلاً: "لسنا في عجلة من أمرنا للحصول على المواد النووية الإيرانية".

دعوة لمراجعة الاتفاق

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تأكيد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، حليف الرئيس الأمريكي، أن أي اتفاق نووي مع إيران سيُحال إلى الكونجرس للمراجعة والتصويت وفقاً للقوانين الأمريكية، موضحًا أنه يتطلع إلى دراسة الصيغة النهائية للاتفاق عند اكتمالها.

وأشار جراهام إلى أهمية مشاركة نائب الرئيس جي دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي في عملية عرض الاتفاق النهائي على أعضاء الكونجرس، باعتبارهم الجهة التي قادت المباحثات مع الجانب الإيراني خلال الأشهر الماضية.

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البرنامج النووي الإيراني اتفاق إيران دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي

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