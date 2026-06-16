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ترامب: سألتقي زيلينسكي اليوم وعلى روسيا إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

كتب : وكالات

02:07 م 16/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم، داعياً روسيا إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب الدائرة مع أوكرانيا.

وقال ترامب إن على موسكو إبرام صفقة، مشيراً إلى أن روسيا تكبدت أعداداً كبيرة من الضحايا، كما تكبدت أوكرانيا خسائر بشرية كبيرة خلال الحرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن اهتمامه خلال الفترة الماضية انصب على الملف الإيراني، وهو ما أبعد الأنظار عن الجهود التي كان يبذلها للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران، سيكرس أقصى جهوده للمساعدة في إيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني والعمل على دفع مسار التسوية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد مشاركته مع قادة دول مجموعة السبع في جلسة صباحية عُقدت ضمن أعمال القمة المنعقدة في فرنسا، والتي حضرها أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد ترامب أن لقاءً ثنائياً سيجمعه بزيلينسكي في وقت لاحق من اليوم لمواصلة النقاش حول تطورات الحرب والجهود الرامية إلى إنهائها.

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