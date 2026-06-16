الخارجية القطرية: ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية

أكدت قطر استمرار جهودها لدعم مسار التهدئة الإقليمية، مشيرة إلى أنها أسهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران للوصول إلى تسوية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في المنطقة.

دور قطري في التهدئة والتسوية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاتفاق القائم حالياً يمثل خطوة أولى نحو تفاهم إقليمي أوسع من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الدوحة شاركت في تقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى تسوية بين الجانبين، مؤكداً أن قطر ستكون ممثلة في اللقاء المرتقب عقده في جنيف.

وأشار إلى أن الجهود القطرية تركزت على دعم التوافق بين الطرفين، بما يشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز وضمان استمرار وقف إطلاق النار.

تنسيق مستمر لمنع التصعيد

وأضاف المتحدث أن قطر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية، في سياق المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة ودعم الحلول السياسية.

وشدد على أن الدوحة تسعى إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل اندلاع الحرب، مؤكداً مواصلة العمل مع الأطراف المعنية لمنع أي عودة للتصعيد وترسيخ الاستقرار في المنطقة.