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وفاة موظف بوزارة الأوقاف أثناء الانتظار لأداء صلاة الفجر بالمسجد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:09 م 16/06/2026

سعيد الوكيل

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توفي سعيد الوكيل مسئول مراسم المطار بإدارة العلاقات العامة بوزارة الأوقاف، في المسجد أثناء الانتظار لأداء صلاة الفجر، اليوم الثلاثاء.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، سعيد الوكيل، مسئول مراسم المطار بإدارة العلاقات العامة بوزارة الأوقاف.

وقال جمعة عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء:"إنه حسن الخاتمة و عاجل بشرى المؤمن أن تكون خاتمة الحاج سعيد الوكيل في المسجد فجر اليوم وهو في انتظار الصلاة بعد أدائه تحية المسجد، رحمه الله رحمة واسعة".

وتابع وزير الأوقاف السابق:"لقد عمل معنا أكثر من عشر سنوات بالعلاقات العامة بالوزارة فوالله ما علمنا به ولا عنه إلا خيرا، وكان متفانيا في عمله محترما لنفسه وزملائه عفّا قنوعا راضيا، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه خيرا عن كل ما قدم من تفان في عمله وخدمة دينه ووطنه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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