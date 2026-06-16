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وزير الطاقة الإيراني: سنربط قريبا شبكة الكهرباء لدينا مع قطر

كتب : وكالات

12:14 م 16/06/2026

وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي

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قال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي ⁠إن إيران ستبدأ قريبا بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مشيرا إلى أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية ‌وأن ⁠المشروع يدخل المرحلة الأولى من التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف وزير الطاقة الإيراني أن الدراسات ⁠جارية أيضا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكات ⁠دول أخرى في منطقة ⁠الخليج.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه طهران انفراجة بشأن الحرب مع أمريكا، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت من المقرر توقيعه رسمياً يوم الجمعة في سويسرا، عقب أشهر من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية.

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إيران قطر شبكة الكهرباء اتفاق أمريكا وإيران الخليج وزارة الطاقة الإيرانية

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