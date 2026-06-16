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ماكرون يسعى لجمع ترامب وزيلينسكي على هامش قمة السبع

كتب : وكالات

11:28 ص 16/06/2026

إيمانويل ماكرون

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعاً ثنائياً مقتضباً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل انطلاق الاجتماع الرئيسي لقادة مجموعة السبع صباح اليوم في إيفيان لي بان.

وجاء اللقاء في وقت حرصت فيه فرنسا، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، على دعوة زيلينسكي للمشاركة في الفعاليات الجانبية للاجتماع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه دول المجموعة لأوكرانيا.

لقاء محتمل بين ترامب وزيلينسكي

وبحسب ما أعلنه الإليزيه، فإن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانخراط في هذه الجهود، وهو ما انعكس في الحديث الذي دار بين ماكرون وزيلينسكي فور استقبال الرئيس الأوكراني داخل فندق رويال الذي يستضيف أعمال القمة.

وخلال الاستقبال، سأل ماكرون نظيره الأوكراني عما إذا كان قد رتب اجتماعاً ثنائياً مع ترامب، قبل أن يعرض المساعدة في تنظيم هذا اللقاء.

ولا يتضمن البرنامج الرسمي للرئيس الأمريكي أي اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، إلا أن القمم الدولية من هذا النوع تشهد في كثير من الأحيان لقاءات غير مجدولة بين القادة المشاركين.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز اللقاءات السابقة بين ترامب وزيلينسكي جاء أيضاً بصورة غير مخطط لها، عندما التقيا على هامش جنازة البابا فرنسيس في أبريل من العام الماضي، وهو اللقاء الذي شكّل أول اجتماع بينهما منذ المواجهة التي جرت في المكتب البيضاوي، واعتُبر آنذاك محطة مهمة في مسار العلاقة بين الجانبين.

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زيلينسكي ماكرون ترامب

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