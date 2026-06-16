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ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل

كتب : محمد جعفر

01:53 م 16/06/2026 تعديل في 02:32 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه بحاجة إلى أن يكون "أكثر مسؤولية فيما يتعلق بلبنان"، كما أشار إلى أنه لولا دعمه لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل.

ترامب: لولا دعمي لما كانت إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا: "لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل، لأنه لم يكن هناك رئيس آخر مستعداً لفعل ما فعلته"، وأضاف أن علاقته مع نتنياهو كانت ممتازة على الدوام، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية أكبر تجاه الملف اللبناني.

لبنان نقطة خلاف بين واشنطن وتل أبيب

وبحسب شبكة "سي إن إن"، شهدت الأشهر الأخيرة عدة احتكاكات سياسية بين ترامب ونتنياهو، إذ تعتقد الإدارة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع إيران من خلال مواصلة استهداف حزب الله في لبنان، فيما تتمسك طهران بموقف يعتبر أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل الساحة اللبنانية أيضاً.

في المقابل، تؤكد إسرائيل أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقتصر على إنهاء الحرب بين الطرفين، من دون ربطه بالوضع في لبنان، كما يحرص نتنياهو على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي.

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الاتفاق الأمريكي الإيراني حزب الله لبنان دونالد ترامب بنيامين نتنياهو

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