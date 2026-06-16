فايننشال تايمز: عودة السفن لهرمز مرهونة بـ"جدية الاتفاق"

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن عودة حركة السفن عبر مضيق هرمز لا تزال مرتبطة بمدى اقتناع شركات الشحن ومالكي السفن بجدية الاتفاق الأمريكي الإيراني وتحوله إلى واقع عملي على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم قوله إن السفن لن تستأنف العبور عبر المضيق خلال الفترة القريبة، مرجحاً استمرار التريث لأسابيع إلى حين التأكد من تنفيذ بنود الاتفاق بصورة ملموسة.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للصحيفة إن الجهود مستمرة لإنشاء ممر آمن يتيح إجلاء البحارة العالقين في منطقة الخليج، والذين ظلوا هناك لأكثر من 100 يوم.