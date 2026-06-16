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لبنان يرحب بالاتفاق: متمسكون بانسحاب إسرائيل ونشر الجيش

كتب : وكالات

12:26 م 16/06/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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اعتبر الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء أن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يشكل عاملاً إيجابياً من شأنه المساهمة في خفض التوترات الإقليمية ودعم المساعي الرامية إلى الحلول السلمية وإنهاء الحرب.

وأكد الجانبان تمسك لبنان بموقفه الثابت خلال المفاوضات الجارية في واشنطن، مشددين على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلى جانب ضمان انتشار الجيش اللبناني واستعادة الأسرى.

تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام التحضيرات المتعلقة بالجولة المقبلة من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن الأسبوع المقبل.

وجدد المسؤولان التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار في البلاد، بالتوازي مع متابعة المسار التفاوضي القائم.

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جوزيف عون نواب سلام الجيش اللبناني إسرائيل لبنان

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