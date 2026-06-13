قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الأوضاع المناخية خلال الأسبوع الحالي تمثل فرصة جيدة لنمو العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة المانجو والزيتون والنخيل، وذلك على عكس ما شهدته السنوات الماضية من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مع بداية شهر بؤونة.

رئيس مركز المناخ: الأسبوع الحالي يشهد حالة من الاتزان المناخي

أوضح "فهيم"، أن المؤشرات المناخية تشير إلى طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف أن الشبورة المائية تظهر صباحًا على عدد من الطرق، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

رئيس مركز المناخ: الظروف الحالية مناسبة لنمو المحاصيل

أكد أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مناخية مهمة للنباتات قبل الدخول في مراحل الصيف الأكثر ضغطًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار متابعة عمليات الري ومراقبة الآفات الزراعية خلال هذه الفترة.

وأوضح أن الظروف الحالية تساعد على تثبيت معدلات التحجيم لثمار المانجو والزيتون والنخيل والرمان والموالح، كما تمثل مرحلة مهمة لمشاتل الفراولة من حيث تحديد قوة النمو وجودة الشتلات.

رئيس مركز المناخ: مرحلة حاسمة لمحاصيل الخضر والذرة

أشار "فهيم"، إلى أن عروات الخضر الصيفية، خاصة الطماطم، تمر حاليًا بمرحلة دقيقة تتطلب متابعة مستمرة، لافتًا إلى أن محصول الذرة في العروة الأولى يدخل أيضًا مرحلة مهمة من مراحل بناء المحصول.

رئيس مركز المناخ يحذر من أخطر آفات الصيف

حذر رئيس مركز المناخ من نشاط عدد من الآفات الزراعية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي ودودة الحشد والحشرات حرشفية الأجنحة والعناكب.

ودعا المزارعين إلى مراجعة برامج الري والاهتمام بمتابعة النموات الحديثة ورصد الآفات مبكرًا، لتجنب أي تأثيرات سلبية على المحاصيل والإنتاج الزراعي.