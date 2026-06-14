أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تدشين أول منظومة إلكترونية متكاملة لصرف القسائم وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه.

أحمد سعدة: توحيد الجهود الوطنية لدعم زواج الشباب

قال الدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، بحسب بيان، الأحد، إن الوزارة عملت على توحيد الجهود الوطنية لتيسير زواج الشباب، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إلى جانب عقد لقاءات تنسيقية مع أكثر من 20 جمعية أهلية للمشاركة في تنفيذ المبادرة.

سعدة: منظومة إلكترونية مؤمنة لدعم تيسير الزواج

أكد "سعدة"، تنفيذ منظومة إلكترونية مؤمنة لصرف قسائم مخصصة لدعم تيسير زواج الشباب، مشيرًا إلى أن أكثر من 32 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من مبادرة «فرحة مصر»، وتم اختيار 2000 عروس وعريس للحصول على الدعم.

الرئيس التنفيذي للصندوق: شروط الاستحقاق معلنة وشفافة

أضاف أن فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح المبادرة، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية تضمنت شروط استحقاق واضحة وشفافة تتيح التقديم والاستفادة من دعم الزواج بشكل عادل ومنظم.

سعدة: أول منظومة إلكترونية لتوصيل الخدمات الاجتماعية

أشار الرئيس التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لصرف القسائم وتوصيل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، موضحًا أن قسائم مبادرة «فرحة مصر» مؤمنة بالكامل ومحمية ضد التزوير.

التضامن: المنظومة تُستخدم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا

أكد خلال المؤتمر الصحفي لمبادرة "فرحة مصر"، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على دعم الزواج فقط، بل يمكن استخدامها في صرف الوجبات الغذائية وتوزيع الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة.