احتشد مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة في ساحة هابيما بمدينة تل أبيب للمشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية، وسط توقعات بانضمام آلاف الأشخاص إلى المسيرة الرئيسية، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، شهدت المنطقة توافد المشاركين منذ ساعات للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية ومحاسبة المسؤولين عن الأوضاع الحالية.

مطالب بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

تحرك عدد من المحتجين من ساحة رابين القريبة باتجاه موقع التظاهرة، رافعين لافتات حملت رسائل تنتقد الحكومة وسياساتها، وتضمنت الشعارات مطالب بوقف الحرب، وانتقادات للاحتلال، إضافة إلى رسائل دعمت أحزاب المعارضة ودعت إلى إجراء إصلاحات سياسية.

كما ركز المتظاهرون على الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص الإخفاقات التي مهدت الطريق لأحداث السابع من أكتوبر 2023.

عائلات الجنود القتلى يشاركون في الاحتجاج

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من أفراد عائلات الرهائن السابقين، إلى جانب أقارب جنود قتلوا خلال الحرب، حيث كان من المقرر أن يلقوا كلمات أمام الحشود، كما لم تقتصر التظاهرات على تل أبيب، بل امتدت إلى عدة مدن إسرائيلية أخرى، من بينها القدس وحيفا وبئر السبع والعفولة.