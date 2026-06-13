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أكسيوس: الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران سيكون "إلكترونيًا".. ما السبب؟

كتب : محمد جعفر

09:13 م 13/06/2026

أمريكا وإيران

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أفاد موقع "أكسيوس" بأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تُوقّع إلكترونياً، الأحد، بعد نحو ثلاثة أشهر من المباحثات التي جرت عبر وساطات إقليمية شملت باكستان ومصر وقطر وتركيا، في إطار جهود إنهاء التوتر بين الجانبين.

أسباب لوجستية وراء القرار

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة في الدول الوسيطة أن التوقيع الافتراضي جاء لأسباب لوجستية بالدرجة الأولى، موضحين أن ترتيبات جدول الأعمال والالتزامات السياسية للطرفين جعلت خيار التوقيع الإلكتروني الأكثر ملاءمة في هذه المرحلة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز أسباب اعتماد التوقيع الإلكتروني يتمثل في حاجة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يقود فريق التفاوض الأمريكي، إلى البقاء داخل الولايات المتحدة أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

لقاءات مرتقبة على هامش قمة السبع

ومن المنتظر أن يعقد ترامب اجتماعاً ثنائياً منفصلاً مع ثلاثة من القادة العرب على هامش القمة، ووفقاً لمسؤول أمريكي للموقع، سيركز اللقاء على الاتفاق مع إيران والفرص السياسية والاقتصادية المتاحة في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأخيرة.

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