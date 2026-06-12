أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية طالما بقي في منصبه، مؤكدا وجود تنسيق كامل واتفاق تام في الموقف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف.

موقف حاسم من البرنامج النووي الإيراني

قال نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الجمعة، نقلتها القناة "14 العبرية"، إن موقفه ثابت في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن حكومته تقود منذ سنوات طويلة الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في ظل مخاوف متزايدة من التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"السيئ" بين واشنطن وطهران.

حملة ممتدة ضد طهران

أشار نتنياهو، إلى أنه يقود هذا المسار منذ أكثر من 30 عاما، معتبرا أن هذا النضال المستمر كان يهدف إلى منع ما وصفه بـ"تهديد وجودي لإسرائيل"، مؤكدا أنه لولا هذه الجهود لكانت إيران قد امتلكت بالفعل قدرات نووية عسكرية.

وتبقى قضية "البرنامج النووي الإيراني" أحد أبرز ملفات الصراع الإقليمي، وسط استمرار التصريحات المتشددة من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي والإيراني على حد سواء.