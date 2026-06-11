إعلان

ترامب: حاولنا أرسال أسلحة إلى الإيرانيين لكن الأكراد خذلونا

كتب : وكالات

07:51 م 11/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حاولت إيصال أسلحة إلى الشعب الإيراني من أجل الإطاحة بالنظام في طهران، لكن هذه الجهود لم تحقق أهدافها بسبب إخفاق حلفاء إقليميين في تنفيذ الخطة.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بتسليم أسلحة إلى الأكراد، لكنهم احتفظوا بهذه الأسلحة لأنفسهم.

وقال ترامب: "لقد خذلنا الأكراد، لكنني سأتذكر ذلك يا أكراد".

وأضاف أنه كان متحفظًا على الخطة منذ البداية، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الأكراد سيحتفظون بالأسلحة بدلا من إيصالها إلى الجهة المستهدفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الأكراد الشعب الإيراني الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الذهب يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية اليوم
حماس: الفصائل الفلسطينية توافقت في القاهرة على تطبيق خطة ترامب لغزة
شئون عربية و دولية

حماس: الفصائل الفلسطينية توافقت في القاهرة على تطبيق خطة ترامب لغزة
الرئيس الأمريكي يجدد رفضه للمواطنة بالولادة
شئون عربية و دولية

الرئيس الأمريكي يجدد رفضه للمواطنة بالولادة
قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

قبل انطلاق المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم 2026
قبل انطلاق كأس العالم 2026.. نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لمنتخب مصر
زووم

قبل انطلاق كأس العالم 2026.. نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لمنتخب مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟