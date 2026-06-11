أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حاولت إيصال أسلحة إلى الشعب الإيراني من أجل الإطاحة بالنظام في طهران، لكن هذه الجهود لم تحقق أهدافها بسبب إخفاق حلفاء إقليميين في تنفيذ الخطة.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بتسليم أسلحة إلى الأكراد، لكنهم احتفظوا بهذه الأسلحة لأنفسهم.

وقال ترامب: "لقد خذلنا الأكراد، لكنني سأتذكر ذلك يا أكراد".

وأضاف أنه كان متحفظًا على الخطة منذ البداية، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الأكراد سيحتفظون بالأسلحة بدلا من إيصالها إلى الجهة المستهدفة.