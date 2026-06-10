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بعد تصريحات ترامب المثيرة.. حزب الليكود يحسم الجدل بشأن مصير نتنياهو

كتب : محمد جعفر

01:40 م 10/06/2026

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو

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أعلن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة، في خطوة جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت تساؤلات حول مستقبل نتنياهو السياسي وإمكانية ترشحه من جديد.

وجاء في بيان الحزب أن نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً تمسكه بقيادة الليكود والاستمرار في السباق الانتخابي، رغم الجدل الدائر حول مستقبله السياسي داخل إسرائيل وخارجها في الفترة الأخيرة.

تصريحات ترامب تثير الجدل

وكان ترامب قد صرح لشبكة ABC News بأنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها بحلول 27 أكتوبر، مشيراً إلى أنه "حقق مسيرة مهنية مذهلة" ووصفه بأنه "رئيس وزراء في زمن الحرب".

وأجرى حزب الليكود انتخابات داخلية في نوفمبر لفروعه البلدية ولجنته المركزية، وهي الأولى منذ نحو 14 عاماً، ومع عدم وجود منافس لنتنياهو على رئاسة الحزب، طُلب من الأعضاء الاكتفاء بالموافقة على استمراره في رئاسة الحزب دون منافسة.

تراجع في مؤشرات الرأي العام تجاه نتنياهو

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 61% من الإسرائيليين عموماً و57% من اليهود لا يرون أن نتنياهو يجب أن يترشح مجدداً، ما يعكس حالة انقسام واضحة داخل الشارع الإسرائيلي بشأن مستقبله السياسي.

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الانتخابات الإسرائيلية حزب الليكود إسرائيل دونالد ترامب بنيامين نتنياهو

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