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غلق كلي لكوبري قصر النيل.. مرور القاهرة تعلن التحويلات والطرق البديلة

كتب : علاء عمران

03:57 م 10/06/2026

تحويلات مرورية - أرشيفية

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير حركة المركبات، وذلك تزامنا مع البدء في أعمال صيانة كوبري قصر النيل المعدني، والتي استلزمت الغلق الكلي لأحد اتجاهي الحركة المرورية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

شملت الإجراءات غلق مدخل كوبري قصر النيل للقادمين من ميدان الجزيرة باتجاه ميدان التحرير، حيث جرى توجيه المركبات إجباريا جهة اليسار نحو شارع الجزيرة، ثم الصعود إلى مطلع كوبري أكتوبر باتجاه مناطق وسط المدينة، وصولاً إلى منزل كوبري أكتوبر المؤدي لميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

تفاصيل التحويلات المرورية ومواعيد الغلق

حددت الإدارة موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 11-6-2026، على أن تستمر حتى الساعة 2 مساء اليوم التالي الجمعة الموافق 12-6-2026، مع تكثيف التواجد الأمني لضمان انسيابية السير وعدم حدوث تكدسات.

نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك اللوحات الإرشادية والعلامات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتجنب وقوع أي حوادث خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.

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وزارة الداخلية غلق كلي كوبري قصر النيل

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