زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اغتيال مسؤول مالي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يشغل منصب رئيس شبكة تحويل الأموال في قطاع غزة ونائبه، إثر غارة جوية استهدفت موقعا شمالي القطاع.

وأوضح البيان المشترك الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة الجوية الدقيقة التي نُفذت الأحد الماضي، أسفرت عن استشهاد خضر الجماصي رئيس الشبكة، ونائبه محمد حرزين، اللذين كانا يديران شبكة من الصرافين تضم عشرات الأشخاص.

أشار البيان إلى أن هذه الشبكة نقلت عشرات الملايين من الدولارات للجناح العسكري للحركة خلال الحرب، حيث استُخدمت هذه الأموال لدفع رواتب عناصر حماس ودعم عمليات التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة استهدافات طالت قيادات بارزة، حيث أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العام الماضي شهد اغتيال مسؤول مالي بحماس في وقائع منفصلة، شملت فراس مشهراوي وإيهاب خريزم.

سياق اغتيال مسؤول مالي في حماس

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر على المدنيين باستخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية أثناء تنفيذ عملية اغتيال مسؤول مالي بحماس ونائبه شمالي قطاع غزة.

وشدد البيان على استمرار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة جنوب القطاع، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في العمل لإزالة أي تهديد فوري، مع مواصلة ملاحقة الكوادر المالية التابعة للحركة.