توجه وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح الأربعاء، للقاء المفاوضين الإيرانيين، في مسعى دبلوماسي جديد يهدف إلى سد الفجوات المتبقية في اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لتجنب استئناف حرب إيران.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن"، أن المفاوضين القطريين وصلوا إلى طهران بعد إجراء مشاورات مع الجانب الأمريكي، في إطار المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا في القضايا العالقة التي لا تزال تعيق التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

استمرار مفاوضات إيران وأمريكا رغم التصعيد

تشير هذه الزيارة، إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال نشطة وفعالة، على الرغم من تبادل إيران وأمريكا إطلاق النار خلال ساعات الليل، وهو ما يمثل أحد أكبر الاختبارات التي واجهت اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة نحو استئناف حرب إيران.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية، موضحا أنها جاءت ردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي، وهو تصعيد ميداني خطير وضع تفاهمات إيران وأمريكا على المحك في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة.

موقف واشنطن من شبح حرب إيران

وصرح مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن"، بأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الضربات العسكرية الأخيرة لن تؤدي إلى عرقلة المسار التفاوضي، مؤكدا استمرار العمل الدبلوماسي لإنهاء الأزمة القائمة بين إيران وأمريكا عبر الوساطة القطرية التي تحاول الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اندلاع حرب إيران.

وتسعى الدوحة من خلال لقاءاتها في طهران إلى ضمان التزام الأطراف بضبط النفس، واستكمال مناقشة البنود الفنية والسياسية التي تضمن استدامة أي اتفاق مستقبلي ينهي حالة التوتر الدائم بين إيران وأمريكا.