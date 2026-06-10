طالب عضو في الكنيست الإسرائيلي بفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك على خلفية مقطع فيديو جرى تداوله لطيار أردني أثناء رحلة جوية فوق الأراضي الفلسطينية.

مطالب إسرائيلية باتخاذ إجراءات رسمية ضد الشركة الأردنية

وبحسب القناة السابعة العبرية، وجّه آفي ماعوز، رئيس حزب "نوعام" وعضو الكنيست، رسالة عاجلة إلى رئيس هيئة الطيران الإسرائيلي، وصف فيها تصريحات الطيار الأردني بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مطالباً باتخاذ إجراءات رسمية ضد الشركة والحصول على توضيحات واعتذار.

ودعا ماعوز إلى تعليق عمليات الشركة في المجال الجوي الفلسطيني المحتل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية بحقها.

فيديو الطيار الأردني فوق الأراضي الفلسطينية

ويأتي الجدل عقب انتشار مقطع فيديو من رحلة تابعة للملكية الأردنية، حيث ظهر قائد الطائرة وهو يخاطب الركاب عبر مكبرات الصوت أثناء التحليق فوق الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة وبيت لحم، في سياق وصفي للمناطق التي تمر فوقها الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية أوقفت رحلاتها المباشرة بين عمّان وتل أبيب منذ اندلاع الحرب على غزة، إلا أن طائراتها لا تزال تستخدم المجال الجوي الفلسطيني المحتل في رحلاتها المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة.