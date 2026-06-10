أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى ضرورة تجاوز حالة "لا حرب ولا سلام" الراهنة بين إيران وأمريكا، معتبرا أن الحوار هو المسار الأمثل لإنهاء التوتر القائم وتجنب احتمالات نشوب حرب إيران.

ووفقا لوكالة أنباء "مهر"، أوضح بزشكيان، أن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي أكد مرارا وتكرارا على ضرورة حل هذه المسألة، ما يشير إلى أن التفاوض يمثل المخرج الوحيد من المرحلة الحالية التي تزيد من تعقيد العلاقة بين إيران وأمريكا.

ضرورة الحوار لتجنب حرب إيران

تساءل بزشكيان عن البديل المتاح في حال عدم الانخراط في حوار مباشر لتجاوز هذا الوضع، مؤكدا أن علي خامنئي سمح باستمرار المحادثات، وكانت تعليماته النهائية واضحة بضرورة التوجه لحل هذه المسألة بشكل جذري لإنهاء حالة الجمود.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا في 8 أبريل الماضي، حيث وجهت طهران اتهامات متكررة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة بتقويض الهدنة عبر تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية.

تحديات الهدنة بين إيران وأمريكا

ورغم استمرار المفاوضات غير المباشرة، نفذت الولايات المتحدة غارات على أهداف إيرانية، في حين شنت إسرائيل آلاف الغارات على لبنان متجاهلة القيود التي فرضتها الهدنة، ما يضع جهود منع حرب إيران على المحك ويهدد استقرار المنطقة.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عدة مناسبات بأنه بات قريبا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، إلا أن الواقع الميداني لم يشهد حتى الآن سوى مؤشرات قليلة تدل على إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا لإنهاء الصراع الطويل.