إعلان

بزشكيان يدعو لإنهاء حالة "لا حرب ولا سلام "بين إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

03:28 م 10/06/2026

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى ضرورة تجاوز حالة "لا حرب ولا سلام" الراهنة بين إيران وأمريكا، معتبرا أن الحوار هو المسار الأمثل لإنهاء التوتر القائم وتجنب احتمالات نشوب حرب إيران.

ووفقا لوكالة أنباء "مهر"، أوضح بزشكيان، أن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي أكد مرارا وتكرارا على ضرورة حل هذه المسألة، ما يشير إلى أن التفاوض يمثل المخرج الوحيد من المرحلة الحالية التي تزيد من تعقيد العلاقة بين إيران وأمريكا.

ضرورة الحوار لتجنب حرب إيران

تساءل بزشكيان عن البديل المتاح في حال عدم الانخراط في حوار مباشر لتجاوز هذا الوضع، مؤكدا أن علي خامنئي سمح باستمرار المحادثات، وكانت تعليماته النهائية واضحة بضرورة التوجه لحل هذه المسألة بشكل جذري لإنهاء حالة الجمود.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا في 8 أبريل الماضي، حيث وجهت طهران اتهامات متكررة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة بتقويض الهدنة عبر تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية.

تحديات الهدنة بين إيران وأمريكا

ورغم استمرار المفاوضات غير المباشرة، نفذت الولايات المتحدة غارات على أهداف إيرانية، في حين شنت إسرائيل آلاف الغارات على لبنان متجاهلة القيود التي فرضتها الهدنة، ما يضع جهود منع حرب إيران على المحك ويهدد استقرار المنطقة.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عدة مناسبات بأنه بات قريبا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، إلا أن الواقع الميداني لم يشهد حتى الآن سوى مؤشرات قليلة تدل على إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا لإنهاء الصراع الطويل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات إنهاء الحرب ترامب إيران وأمريكا بزشكيان حرب إيران مسعود بزشكيان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

السيسي يصدق على تخصيص 26.6 ألف فدان بالبحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية
أخبار مصر

السيسي يصدق على تخصيص 26.6 ألف فدان بالبحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية
بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
زووم

أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

عيار 21 فقد 170 جنيها.. لماذا انهارت أسعار الذهب اليوم؟ خبراء يجيبون
أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
أخبار مصر

أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج