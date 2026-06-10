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نقابة الأطباء: لا يحق للأجانب مزاولة المهنة في مصر دون ترخيص وقيد بالنقابة

كتب : أحمد جمعة

04:00 م 10/06/2026

الدكتور خالد أمين

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أكد الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن الأجانب المقيمين في مصر لا يحق لهم مزاولة مهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة والقيد بنقابة الأطباء، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

وأوضح أمين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أي أجنبي يزاول مهنة الطب دون استيفاء هذه الشروط يُعد مرتكبًا لمخالفة قانونية وجريمة ممارسة غير مشروعة، حتى في حال حصوله على مؤهل طبي، مشددًا على أن التشريعات المصرية تنظم بدقة شروط مزاولة المهنة بما يضمن حماية حقوق المرضى ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية.

وأضاف أن المستشفيات والمراكز الطبية التي تسمح بتشغيل أجانب دون ترخيص مزاولة المهنة أو قيد بالنقابة تتحمل مسؤولية قانونية وإدارية كاملة، باعتبار ذلك مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة التزام جميع المنشآت الصحية بالقواعد المنظمة للمهنة داخل مصر، وعدم السماح بمزاولتها إلا لمن استوفى الاشتراطات القانونية وحصل على التراخيص المعتمدة من الجهات المختصة.

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وزارة الصحة نقابة الأطباء

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