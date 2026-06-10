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وزارة الشباب والرياضة توافق على إشهار نادي إسكاديوم رسميًا

كتب : محمد خيري

03:25 م 10/06/2026

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

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وافقت وزارة الشباب والرياضة المصرية على إشهار نادي إسكاديوم رسميًا، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام قانون الرياضة.

ويستهدف النادي، برئاسة الدكتور محمود العوضي، بناء منظومة رياضية متكاملة تُدار وفق أسس احترافية، مع التركيز في المرحلة الأولى على كرة القدم باعتبارها المشروع الرئيسي للنادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مسؤولو النادي أن الخطة تتضمن تأسيس فريق كرة قدم قوي قادر على المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز خلال فترة زمنية محددة، مدعومًا بالإمكانات المادية والفنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

تصريحات رئيس النادي

وأكد الدكتور محمود العوضي، رئيس النادي أن اختيار اسم "إسكاديوم" جاء انطلاقًا من رؤية تستهدف التوسع مستقبلًا في مختلف الألعاب الرياضية، وعدم الاكتفاء بكرة القدم فقط، مشيرًا إلى أن النادي يضع ضمن أولوياته بناء كيان رياضي مستدام يتمتع بقاعدة جماهيرية وثقة كبيرة لدى المتابعين.

وأضاف أن المرحلة الحالية ستشهد تركيزًا مكثفًا على تأسيس فريق كرة قدم قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، بما يسهم في وضع النادي على خريطة الأندية البارزة في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

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الشباب والرياضة نادي إسكاديوم جوهر نبيل

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