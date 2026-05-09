دون تفعيل صفارات الإنذار.. طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله تسقط داخل إسرائيل

كتب : وكالات

02:50 م 09/05/2026

طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله تسقط داخل إسرائيل

أطلق حزب الله اللبناني طائرة مسيّرة على شمال إسرائيل للمرة الخامسة منذ بدء الهدنة بين الطرفين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرة المسيّرة التي سقطت في بلدة المطلة دون تفعيل صفارات الإنذار كانت تحمل عبوة متفجرة وأليافًا بصرية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الطائرة المسيّرة التي أطلقها حزب الله واخترقت الأجواء الإسرائيلية سقطت في بلدة المطلة قرب الحدود مع لبنان.

وتابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة مفخخة اخترقت الأجواء من لبنان للمرة الخامسة منذ وقف إطلاق النار، وسقطت دون وقوع إصابات.

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط قتيل من الجنسية السورية وإصابة ابنته، جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية في النبطية.

وقال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، وقوع غارة إسرائيلية على أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان، وأخرى على بلدة أرنون في المنطقة نفسها، إضافة إلى غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور، وأخرى على بلدة برج رحال.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار إنذار بإخلاء سكان تسع بلدات في جنوب لبنان، مطالبًا بالابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. وأضاف جيش الاحتلال أنه يعتزم تنفيذ هجمات في جنوب لبنان في ضوء ما وصفه بخروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

