حزب الله يعلن سلسلة استهدافات للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:23 م 08/05/2026

أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة استهدافات بالمسيرات الانقضاضية لتجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وقال حزب الله في بيان اليوم الجمعة، إن العمليات شملت استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمسيرة انقضاضية في بلدة رشاف، إلى جانب استهداف دبابة ميركافا في موقع نمر الجمل المستحدث.
وأضاف الحزب أن الاستهدافات تضمنت أيضا تجمعا لجيش الاحتلال في منطقة اللبونة، إضافة إلى مركز قيادي مستحدث وعربة هامفي في بلدة البياضة.
وأشار الحزب إلى استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها مسيرة، وكذلك استهداف عربة عسكرية إسرائيلية بمسيرة في بلدة شمع.
كما أعلن الحزب قصف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في بلدة طيرحرفا.

