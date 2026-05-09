لقى شخص في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم السبت، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشلال، شمال مدينة بني سويف، في حادث مأساوي جديد على شريط السكة الحديد.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع "أ. س. ش"، 19 عامًا، بعدما صدمه القطار أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

تحقيقات النيابة

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان أسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية.