البحرين.. القبض على 41 شخصًا على صلة بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت البحرين توجيه ضربة أمنية لتنظيم قالت إنه مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بعد تحقيقات وتحريات أمنية مرتبطة بقضايا تخابر وتعاطف مع ما وصفته المنامة بـ"العدوان الإيراني".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 41 شخصًا ينتمون إلى "التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم لا تزال مستمرة، بالتزامن مع مواصلة عمليات البحث والتحري لاتخاذ التدابير اللازمة بحق أي أشخاص يثبت تورطهم في أنشطة التنظيم أو ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الكشف عن التنظيم جاء استنادًا إلى نتائج التحريات والتقارير الأمنية، إضافة إلى ما توصلت إليه التحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة العامة في قضايا مرتبطة بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع الهجمات الإيرانية.

وأكدت أن التحقيقات أظهرت وجود تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ويتبنى فكر "ولاية الفقيه"، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم يمثلون "التنظيم الرئيسي".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في 27 أبريل الماضي إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا، إضافة إلى أفراد أسرهم بالتبعية، بسبب ما قالت إنه "تعاطف وتمجيد للأعمال العدائية الإيرانية"، موضحة حينها أن جميع المشمولين بالقرار من أصول غير بحرينية.