تضاربت الروايات الإيرانية بشأن تقارير تحدثت عن هجوم أمريكي استهدف سفناً إيرانية قرب مضيق هرمز، بعدما نفى مسؤول محلي صحة المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام رسمية حول وقوع هجوم أدى إلى فقدان عدد من الأشخاص في الخليج.

وبدأت القضية بعدما نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية تصريحات منسوبة إلى محافظ مدينة بندر لنجة، فؤاد مراد زاده، تحدث فيها عن تعرض سفن صيد وسفن شحن إيرانية لهجوم نفذته "طائرات حربية أمريكية" في الخليج العربي.

وتقع مدينة بندر لنجة الساحلية بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية عادت لاحقاً لتنقل عن المسؤول نفسه نفيه صحة تلك التصريحات، مؤكداً أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام "غير صحيح"، وأن الجهات المعنية لم تصدر أي معلومات أو إحصاءات رسمية مؤكدة بشأن وقوع مثل هذا الهجوم.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن القوات الأمريكية أطلقت النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما تجاوز الحصار الأمريكي المفروض حالياً، وذلك خلال محاولتهما دخول أحد الموانئ الإيرانية في خليج عُمان.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الناقلتين تعرضتا للتعطيل خلال العملية، في إطار الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض الحصار البحري الجاري على إيران.