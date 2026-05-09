إعلان

مسؤول إيراني ينفي وقوع هجوم أمريكي على سفن قرب هرمز

كتب : وكالات

03:01 م 09/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تضاربت الروايات الإيرانية بشأن تقارير تحدثت عن هجوم أمريكي استهدف سفناً إيرانية قرب مضيق هرمز، بعدما نفى مسؤول محلي صحة المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام رسمية حول وقوع هجوم أدى إلى فقدان عدد من الأشخاص في الخليج.

وبدأت القضية بعدما نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية تصريحات منسوبة إلى محافظ مدينة بندر لنجة، فؤاد مراد زاده، تحدث فيها عن تعرض سفن صيد وسفن شحن إيرانية لهجوم نفذته "طائرات حربية أمريكية" في الخليج العربي.
وتقع مدينة بندر لنجة الساحلية بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية عادت لاحقاً لتنقل عن المسؤول نفسه نفيه صحة تلك التصريحات، مؤكداً أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام "غير صحيح"، وأن الجهات المعنية لم تصدر أي معلومات أو إحصاءات رسمية مؤكدة بشأن وقوع مثل هذا الهجوم.
وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن القوات الأمريكية أطلقت النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما تجاوز الحصار الأمريكي المفروض حالياً، وذلك خلال محاولتهما دخول أحد الموانئ الإيرانية في خليج عُمان.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الناقلتين تعرضتا للتعطيل خلال العملية، في إطار الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض الحصار البحري الجاري على إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا مضيق هرمز حرب إيران بحر عمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
أخبار المحافظات

أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
أخبار مصر

وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
رياضة محلية

محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة