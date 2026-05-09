أكد المستشار الألماني تمسك بلاده باستمرار حلف شمال الأطلسي والحفاظ عليه مستقبلا، مشيرا إلى أن برلين ترى أهمية بقاء هذا التحالف قائما رغم الخلافات والتحديات التي تواجهه في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في إنهاء الصراع مع إيران، مع ضمان عدم قدرتها على إنتاج أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل هدفا مشتركا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده لا تزال تولي أهمية كبيرة لاستمرار وجود الجيش الأمريكي، إلى جانب استمرار الدعم العسكري الأمريكي، مؤكدا أن التعاون عبر الأطلسي ما زال يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا.