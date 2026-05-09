أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري قبل تنفيذ ضربات قال إنها ستستهدف حزب الله.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الإنذار يشمل سكان بلدات وقرى طير دبّا، والعباسية، وبرج رحال، ومعروب، وباريش، وأرزون، وجنّاتا في قضاء صور، إضافة إلى الزرارية وعين بعال.

في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس…



ودعا البيان السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن كل شخص يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية "يعرّض حياته للخطر".