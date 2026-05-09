الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات جنوب لبنان قبل ضربات مرتقبة

كتب : وكالات

09:45 ص 09/05/2026

جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري قبل تنفيذ ضربات قال إنها ستستهدف حزب الله.
وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الإنذار يشمل سكان بلدات وقرى طير دبّا، والعباسية، وبرج رحال، ومعروب، وباريش، وأرزون، وجنّاتا في قضاء صور، إضافة إلى الزرارية وعين بعال.


ودعا البيان السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن كل شخص يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية "يعرّض حياته للخطر".

جنوب لبنان محادثات لبنانية إسرائيلية حزب الله الجيش الإسرائيلي

