إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تكثيف القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية واستهداف مناطق متفرقة في القطاع، في ظل استمرار التوتر الميداني منذ بدء سريان الهدنة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن إطلاق نار كثيفاً من الآليات الإسرائيلية استهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل طال محيط المنطقة.

إطلاق نيران كثيف وقصف

وأشارت وكالة شهاب الفلسطينية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الغربية من مدينة خان يونس، في وقت شهدت فيه أجواء جنوب القطاع تحليقاً منخفضاً للطيران الحربي الإسرائيلي.

وتابعت الوكالة الفلسطينية، أن القصف المدفعي الإسرائيلي امتد إلى المناطق الشرقية من مخيم البريج ومدينة غزة فجر اليوم، ما تسبب بحالة من التوتر في صفوف السكان، دون الإبلاغ عن إصابات في تلك المناطق حتى اللحظة.

انتهاكات وقف إطلاق النار

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ العاشر من أكتوبر 2025، عبر عمليات القصف وإطلاق النار واستهداف المناطق المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت، مساء الجمعة، منزلاً مكوّناً من طابق أرضي لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة نحو 9 مواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اندلاع حريق امتد إلى عدد من المنازل المجاورة.

وفي الوقت ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان، في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية.

تكثيف النيران في مناطق الجنوب

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدة نقاط في محيط المدينة، فيما واصلت الزوارق الحربية إطلاق النار في عرض البحر قبالة مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت وكالة شهاب الفلسطينية، بأن قصفاً مدفعياً متقطعاً استهدف محيط جسر وادي غزة شمال شرق مخيمي النصيرات والبريج، دون تسجيل إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في مدينة شرم الشيخ برعاية عربية وأمريكية في 10 أكتوبر 2025، حيث تشمل الخروقات عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار ونسف منازل ومنشآت مدنية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار 846 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2418 إصابة. وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد وثّق خلال شهر أبريل الماضي 377 خرقاً للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 111 مواطناً وإصابة 376 آخرين.