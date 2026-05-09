ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 115 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 100.85 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 127.69 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 123.63 جنيه، بزيادة 6.11 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 129.67 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.